Campania: Daniele (Pd), approvato in Consiglio scorrimento graduatorie per fisioterapisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'oggi in Consiglio regionale si è discussa ed è stata approvata all'unanimità, anche dal Movimento 5 stelle e da Forza Italia, la mozione 'Modalità reclutamento collaboratore professionale fisioterapista nelle Aziende del Ssr', presentata da me e dal collega Alfonso Longobardi". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Gianluca Daniele. "In conseguenza delle nostre sollecitazioni - ha proseguito Daniele - si è già ottenuto lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione di 32 lavoratori su 79 ed è previsto un ulteriore scorrimento di graduatoria. Grazie a questa mozione, inoltre, si applicherà il principio dell'impegno allo scorrimento di tutte le graduatorie, prima delle procedure concorsuali, affinché tutte le Aziende sanitarie locali e ospedaliere si avvalgano innanzitutto delle graduatorie attive". "La nostra azione – ha concluso il consigliere - si inserisce nel più ampio quadro di richieste mirate a sanare il precariato della sanità campana diventato, insieme alle nuove assunzioni da fare nel comparto, una delle priorità del Partito Democratico". (Ren)