Campania: A. Cesaro (FI), ottenuto tavolo tecnico su vertenza navigator

- "Alla fine ha prevalso il senso di responsabilità istituzionale: con l'apertura di un tavolo tecnico sulla vertenza dei navigator campani che ho ritenuto opportuno e necessario proporre, recuperiamo finalmente alla politica il suo ruolo di discussione e confronto nell'interesse dei cittadini". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro a margine dell'approvazione all'unanimità della mozione da lui proposta con la quale il Consiglio regionale campano "impegna il presidente della Regione Campania a istituire un tavolo tecnico presso la presidenza della Regione Campania in concerto ai responsabili dell'assessorato regionale al Lavoro, i capigruppo in Consiglio regionale, le rappresentanze dell'Anpal Spa, i Centri provinciali campani per l'impiego, al fine di procedere all'esame della questione Navigator Campania". "Oggi - ha concluso Cesaro - indipendentemente dalla complessità delle norme in discussione, abbiamo scritto una pagina di buona politica e creato finalmente la possibilità di dare una risposta chiara ai 471 navigator e un'assistenza concreta, a costo zero per la Regione a chi, tra i percettori del reddito di cittadinanza dovrà essere reinserito nel mondo del lavoro". (Ren)