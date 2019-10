Campania: Di Scala (FI), salute dei cittadini non si governa con bandierine

- "Che i manager delle Asl e degli ospedali dovessero reclutare il personale prioritariamente dalle graduatorie ancora aperte l'abbiamo sempre sostenuto e persino suggerito, anche con specifici emendamenti alle leggi in discussione: proposte puntualmente bocciate da una maggioranza che però oggi, stranamente, ci ripensa. Un mistero? Non credo". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano di Forza Italia Maria Grazia Di Scala nel corso della discussione della mozione con la quale l'aula ha impegnato il presidente della Regione Campania a sollecitare i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere campane perché reclutino il personale attraverso le graduatorie concorsuali esistenti. "La verità - ha proseguito Di Scala - è che siamo ancora al gioco del chi debba metterci sopra il cappello, alla propaganda prima di tutto. Spiace doverlo segnalare ai colleghi di centrosinistra ma, soprattutto la salute dei cittadini, non si governa con le bandierine". (Ren)