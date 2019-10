Campania: Ciarambino (M5s), sì a mozione per garantire sicurezza negli ospedali (2)

- "Con la nostra mozione - ha continuato Ciarambino - abbiamo impegnato il governatore De Luca e i dg delle Asl regionali a predisporre una unità di crisi presso la giunta regionale che coordini un programma di gestione del rischio utilizzando i fondi che hanno a loro disposizione. Misure come la formazione degli operatori nel riconoscere e gestire comportamenti aggressivi, la definizione di regole di comportamento nell'ottica di prevenire e contrastare l'insorgere di condotte violente, soprattutto nei momenti di maggior rischio come i trasferimenti, la comunicazione della diagnosi, le situazioni di emergenza. Bisognerà garantire il funzionamento di telecamere e dispositivi di sicurezza, provvedere a dotare i locali con sistemi di identificazione di chiunque entri negli ospedali e sistemi sicuri di chiusura delle porte di accesso ed evitare che gli operatori si trovino a lavorare da soli in alcune aree di emergenza, particolarmente di notte". "Un passo avanti importante - ha concluso il capogruppo regionale del M5s - in attesa dell'approvazione definitiva del disegno di legge a firma dei nostri parlamentari in materia di contrasto a ogni forma di violenza nei pronto soccorso e nelle corsie dei nostri ospedali". (Ren)