Regione Piemonte: volontariato e promozione sociale, finanziati progetti per 2 milioni

- Ammontano a quasi 2 milioni di euro (precisamente 1.992.640 euro) le risorse stanziate dalla Regione Piemonte per finanziare i progetti presentati dalle organizzazioni volontariato e dalle associazioni di promozione sociale piemontesi, in risposta all'apposito bando emanato per l'anno 2019. La graduatoria approvata nei giorni scorsi prevede il finanziamento di 82 progetti (60 provenienti da organizzazioni di volontariato e 22 da associazioni di promozione sociale), pervenuti al settore "Politiche per le famiglie, minori, giovani e sostegno alle fragilità sociali" della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte e risultati in linea con i requisiti richiesti. I progetti, finanziati attingendo alle risorse del Fondo nazionale per il Terzo Settore, hanno rilevanza locale ed interessano tutte le province piemontesi. (segue) (Rpi)