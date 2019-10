Regione Piemonte: volontariato e promozione sociale, finanziati progetti per 2 milioni (2)

- "Il terzo settore deve proseguire nella sua opera di sostegno alle fasce deboli - dichiara l'assessore regionale alle Politiche Sociali, Chiara Caucino - garantendo quegli interventi sussidiari che il sistema dei servizi pubblici non riesce a fornire. Con questi finanziamenti si sostengono progetti in piena linea con le azioni dei programmi regionali d'intervento, privilegiando quelli che permettono una loro replicabilità e sostenibilità negli anni futuri". "Andremo poi sui territori - prosegue Caucino - per confrontarci con gli enti del terzo settore e per verificare concretamente gli interventi realizzati; solo così riusciremo a capire come riorientare la nuova stagione di programmazione per il 2020". (Rpi)