Campania: Di Scala (FI), qualcuno spieghi a Ciarambino che opposizione si fa lavorando solo

- "Qualcuno spieghi alla collega Ciarambino, autocrate tutrice dei suoi consiglieri, che la vera opposizione, quella concreta e utile a disarcionare una maggioranza incapace e dannosa come quella che immeritatamente governa la Campania, si fa rimboccandosi le maniche e lavorando sodo sui territori, nelle commissioni e in aula, non campando h 24 con l'indice del j'accuse puntato contro tutto e tutti magari per appagarsi il proprio ego smisurato". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano di Forza Itala Maria Grazia Di Scala commentando le dichiarazioni del capogruppo regionale campano del Movimento 5 Stelle sul caso Malerba. "Forse il centrodestra – ha aggiunto Di Scala - non passerà alla storia per le rivoluzioni di piazza ma è certo che il movimento dei grillini non vi passerà per serietà e competenza, al massimo per le pagliacciate e per il clima di ammuina portato nelle istituzioni". (Ren)