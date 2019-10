Whirlpool: Saiello (M5s), parola fine solo quando azienda sospenderà la cessione

- "I patti si rispettano e con nostro Governo li faremo rispettare anche alla Whirlpool. Lo abbiamo promesso quando al Mise c'era Luigi Di Maio e lo faremo ora con Stefano Patuanelli. Il Movimento 5 stelle non accetta compromessi quando in gioco ci sono le vite di centinaia di famiglie di altrettanti lavoratori. La notizia che la vertenza approderà a Palazzo Chigi è il segnale evidente che questa battaglia non conoscerà la parola fine fino a quando l'azienda non sospenderà la procedura di cessione". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello. (Ren)