Regione Piemonte: lunedì presentazione e avvio del tavolo di coordinamento per la semplificazione

- Dopo l’approvazione la scorsa settimana del disegno di legge sulla semplificazione, ora al vaglio del Consiglio regionale del Piemonte, lunedì 7 ottobre, alle ore 10, presso la Sala multimediale di corso Regina Margherita 174 a Torino, avverrà la presentazione e quindi l’avvio dei lavori del Tavolo di coordinamento regionale per la semplificazione. L’organismo è stato costituito con determina dirigenziale a inizio agosto, su indicazione del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell’assessore alla Delegificazione e Semplificazione dei processi amministrativi, Roberto Rosso. All’incontro sono stati invitati i rappresentanti delle diverse parti sociali (circa un centinaio, delegati di una cinquantina tra associazioni di categoria, cooperative, ordini professionali, e organizzazioni di volontariato), a cui verrà chiesta una partecipazione attiva nei lavori del Tavolo, per fornire indicazioni concrete, correttivi, e segnalazioni sulle problematiche collegate alla semplificazione, e consentire così alle strutture regionali che vi fanno parte di razionalizzare il contesto normativo, colmando il divario che spesso esiste tra la pubblica amministrazione e le ricadute sui destinatari dell’attività di regolazione regionale. Il Tavolo, coordinato da Laura Faina, responsabile del Settore Attività legislativa e consulenza giuridica, sarà strutturato in quattro ambiti: ambiente e governo del territorio, compresa l’edilizia; attività produttive e sportello unico; sanità e welfare; agricoltura. (Rpi)