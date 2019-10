Villa Literno (Ce): inquinamento ambientale, sequestrato campo di 7mila mq

- I militari appartenenti alla stazione carabinieri forestale di Castel Volturno (Ce) hanno posto in sequestro preventivo un campo di tiro a volo, dell’estensione di circa 7000 mq, comprese le n°4 piazzole di tiro, sito in agro del comune di Villa Literno (Ce). Il sequestro è stato operato, a carico del presidente dell’associazione sportiva dilettantistica che gestiva l’impianto di tiro a volo, in quanto è stata ravvisata l’ipotesi di reato di inquinamento ambientale derivante dalla inosservanza delle misure di sicurezza finalizzate a contenere il getto degli spari con la conseguente ricaduta di piombo e piattelli sulle aree esterne alla zona destinata al poligono, determinando così una gestione di rifiuti speciali non pericolosi difforme alla normativa vigente. Infatti, i militari hanno proceduto a ispezionare le linee di tiro e i terreni limitrofi riscontrando un’ingente quantità di rifiuti derivanti dall'attività di tiro a volo consistenti in terreno frammisto a borre, contenitori di pallini di piombo, residui di piattelli e pallini di piombo.(Ren)