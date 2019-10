Napoli: oggi taglio del nastro del primo orto terapeutico di Campagna amica e Panta rei (2)

- Nel corso del dibattito è emersa la volontà dei partner di dare vita ad un modello che possa essere replicato anche in altre realtà. In merito Grenzi e Loffreda hanno dichiarato: "In agricoltura si va in pensione, ma si prosegue nel sostegno alla propria impresa familiare, anche solo per trasferire le conoscenze acquisite in tanti anni. Come nella migliore tradizione agricola, la presenza degli anziani fra le mura di casa è sempre considerata un valore aggiunto all'interno di un welfare familiare che deve fare i conti sia con la gestione delle risorse economiche disponibili che con il tempo e il sostegno a figli e nipoti. La presenza dei nonni è sempre più importante anche rispetto alla funzione fondamentale di conservare le tradizioni alimentari e guidare i più giovani verso abitudini più salutari nelle scuole e nelle case". "E - hanno concluso Grenzi e Loffreda - saranno proprio questi nonni speciali a fare da tutor agli operatori e agli ospiti del Centro Don Orione Piccolo Cottolengo di Napoli, in un percorso terapeutico a contatto con i cicli della natura". (Ren)