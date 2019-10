Napoli: Borrelli e Iodice (Verdi), task force dell'Abc per deflusso acque fognarie

- "Durante un sopralluogo che ho effettuato giovedì mattina al centro storico di Napoli ho avuto modo di notare che alcune caditoie e determinati tombini erano coperti con del nastro isolante". Lo ha reso noto il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli insieme al consigliere del Sole che Ride alla II Municipalità di Napoli Salvatore Iodice. "E' stato detto - hanno proseguito gli esponenti dei Verdi - che tale soluzione è stata adottata per evitare l'uscita delle blatte dal sottosuolo. Tale manomissione ha però aggravato le difficoltà nel deflusso nelle fogne delle acque meteoriche, contribuendo a provocare gli allagamenti e i pantani che si sono verificati anche in quelle aree durante gli ultimi forti temporali che si sono abbattuti su Napoli. Il problema delle blatte va senz'altro risolto ma non è possibile farlo attraverso la copertura delle caditoie che, in molti casi, sono già otturate. Al contrario occorre pulirle tutte in modo da renderle nuovamente funzionali". "A tal proposito - hanno concluso Borrelli e Iodice - abbiamo inviato una nota all'Abc chiedendo di creare una task force che si occupi di ripulire tutte le caditoie otturate che si trovano in città". (Ren)