Piemonte: Carosso, obiettivo 100 milioni per le montagne della regione

- “Tutti gli assessorati, per le rispettive competenze, saranno interessati alle forti politiche di sviluppo e rinascita della montagna che abbiamo in programma”. Lo ha annunciato l’assessore della Regione Piemonte, Fabio Carosso, nella presentazione del suo programma di lavoro alla Terza commissione (presidente Claudio Leone). Per le politiche della montagna “sono a bilancio 14 milioni di euro per l’anno in corso, 10 per il 2020 e 11 per il 2021. Una cifra insufficiente, visto che solo 6 milioni vanno a coprire le spese del personale e per i progetti presentati dalle Unioni; ma mettendo a sistema tutti i Fondi a disposizione dei vari assessorati, compresi quelli europei, potremmo raggiungere quota 100 milioni. Punteremo anche sulla formazione delle persone che vivono in montagna” ha aggiunto Carosso. Più del cinquanta per cento del territorio piemontese è costituito da montagne e foreste che “dovranno diventare motore di sviluppo per l’intera Regione – ha spiegato l’assessore – creando opportunità di lavoro: nel comprato turistico, ma anche come scelta di vita per i giovani. Si cercherà di favorire il ripopolamento delle Terre alte”. La salvaguardia del territorio, la prevenzione del dissesto, lo sviluppo sociale ed economico, il rafforzamento delle amministrazioni locali sono le basi sulle quali poggia la legge sulla montagna piemontese approvata lo scorso 27 marzo dal Consiglio regionale. Nell’attuazione si porrà l’accento sul mantenimento dei servizi essenziali, in particolare quelli scolastici e socio assistenziali e dei trasporti. (segue) (Rpi)