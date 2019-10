Regione Piemonte: Marnati, modificare testo unico sull'ambiente, a rischio economia circolare (2)

- In vista della riunione del Consiglio dei Ministri di domani, tutte le 20 Regioni più le province autonome hanno così sottoscritto una lettera indirizzata al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nella quale si chiede una modifica della normativa attuale. "Le attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, che consentono di trasformare rifiuti in nuovi prodotti attraverso la cessazione della qualifica del rifiuto - si legge nel documento - sono fondamentali per realizzare interventi concreti di economia circolare". "È evidente - si legge ancora nel testo - che il venire meno di filiere virtuose di riciclaggio comporta che consistenti flussi di rifiuti vengano indirizzati allo smaltimento in discarica, all’incenerimento o anche a gestioni illecite sfociate poi in emergenze come quelle dei roghi". (Rpi)