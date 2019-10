Napoli: al via la campagna di prevenzione Lilt

- Sabato 19 e domenica 20 ottobre, la Lilt di Napoli, presieduta dal Adolfo Gallipoli D'Errico, in collaborazione con il Comune di Pozzuoli, presenterà al Palazzo Migliaresi, sito archeologico del Rione Terra a Pozzuoli (Na), la XXVII edizione della campagna nazionale di prevenzione del tumore al seno "Nastro rosa". Il presidente Adolfo Gallipoli D'Errico ha affermato: "Siamo grati al sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia per la costante disponibilità ad accogliere sempre con grande favore le nostre iniziative. La prevenzione, la somma cioè di una corretta informazione ed un corretto ricorso alla diagnosi precoce, soprattutto per il tumore al seno, è un'arma fondamentale, vincente". Di qui le numerose iniziative di divulgazione medico-scientifica, anche radiotelevisiva, e il via alle visite cliniche senologiche gratuite presso gli ambulatori della Lilt di Napoli e provincia che sarà possibile prenotare seguendo le istruzioni pubblicare sul sito internet di Lilt. (Ren)