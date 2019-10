Napoli: Borrelli (Verdi), pazienti del Cardarelli giacciono su lenzuola di carta

- "Ho effettuato un sopralluogo all'ospedale Cardarelli di Napoli e ho avuto modo di interloquire con il nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera, Giuseppe Luongo, che mi ha reso partecipe della gravi difficoltà alle quali sono chiamati a fare fronte a causa del rallentamento delle forniture di lenzuola e biancheria pulite da parte di American Laundry". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli. "Data la carenza - ha proseguito Borrelli - i pazienti sono costretti a giacere su elementi monouso in carta, assolutamente non consoni per la degenza. Un problema simile e altrettanto grave affligge l'azienda ospedaliera dei Colli dove medici e infermieri sono stati lasciati dall'azienda senza camici puliti. In pratica sono costretti a portare quelli che indossano a casa per lavarli e usarli il giorno dopo. I camici ovviamente dovrebbero essere sottoposti a delle procedure speciali di sterilizzazione ma, per loro, non c'è altro modo di pulirli a causa delle negligenze della American Laundry. Così non si può andare avanti occorre procedere quanto prima con il passaggio di cantiere alla nuova azienda fornitrice del servizio di lavanderia dopo l'interdittiva antimafia subita dall'American Laundry". "I pazienti - ha concluso Borrelli - non possono subire sulla propria pelle gli effetti di una querelle che va avanti da troppo tempo". (Ren)