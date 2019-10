Regione Piemonte: contenimento dei cinghiali, incontro con rappresentanti delle province

- Si è tenuto ieri a Torino, presso la sede dell’Assessorato del Piemonte all’agricoltura, cibo, caccia e pesca, un importante incontro che ha visto la presenza dei rappresentanti e dei tecnici di tutte le province piemontesi. All’ordine del giorno il contenimento degli ungulati, in particolare dei cinghiali che stanno causando diversi problemi su tutto il territorio regionale, mettendo a rischio anche l’incolumità pubblica. “Oltre alle riunioni che si stanno effettuando con i Comitati per la sicurezza e l’ordine pubblico delle varie prefetture piemontesi, abbiamo deciso di convocare un incontro con i rappresentanti e con i tecnici faunistici delle province del Piemonte, per fare il punto della situazione per quanto riguarda il proliferare incontrollato in tutte le province degli ungulati e in particolare dei cinghiali", spiega l’assessore regionale all’agricoltura, cibo, caccia e pesca Marco Protopapa. Dalla riunione, alla quale era presente anche il vice presidente della Regione ed assessore alla montagna, Fabio Carosso, è emersa la chiara volontà da parte di tutti di mettere in atto tutte le misure possibili per il contenimento numerico dei cinghiali, per salvaguardare le culture ma soprattutto l’incolumità pubblica anche alla luce di una serie di gravi incidenti stradali. Dalla panoramica tracciata è risultato evidente la presenza di un numero elevato di cinghiali in tutte le province della Regione ed allo stesso tempo una serie di criticità nell’attuazione dei piani di contenimento degli stessi. (segue) (Rpi)