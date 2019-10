Regione Piemonte: nominata nuova consulta per valorizzazione del patrimonio tartufigeno

- Nel giorno dell’inaugurazione dell’89a edizione della Fiera internazionale del Tartufo bianco d’Alba, la Giunta regionale del Piemonte delibera il rinnovo della Consulta per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno piemontese, i cui componenti sono decaduti con il cambio di legislatura. Su proposta dell’assessore alle Foreste, Fabio Carosso, infatti, nella seduta del 4 ottobre l’esecutivo guidato da Alberto Cirio ha provveduto a nominare i nuovi delegati, prendendo atto delle indicazioni che, per legge, pervengono dagli enti che compongono la Consulta stessa: un rappresentante designato da ciascuna delle tre Province a vocazione tartufigena (Alessandria, Asti, Cuneo) e uno dalla Città Metropolitana; tre dall’Unione regionale delle associazioni di raccoglitori di tartufi; uno dal Centro Nazionale Studi Tartufo; uno dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione sostenibile delle Piante di Torino; uno dalle organizzazioni agricole e uno dal Coordinamento regionale tartuficoltori associati piemontesi. (segue) (Rpi)