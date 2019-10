Piemonte: Carosso, obiettivo 100 milioni per le montagne della regione (2)

- Per Paolo Bongioanni (Fdi) “è importante ragionare sul concetto di sviluppo, ponendo al centro il turismo, l’artigianato e l’agricoltura”. Valter Marin (Lega) ha sottolineato come “per la prima volta si parla di un lavoro interassessorile”, mentre Maurizio Marello e Raffaele Gallo (Pd) hanno chiesto di porre attenzione alla filiera del legno, al ruolo sociale dei piccoli negozi, alla manutenzione dei corsi d’acqua, alla riqualificazione delle borgate alpine e al sistema neve che dovrà integrarsi con il “turismo green”. Francesca Frediani (M5s) si è soffermata sulla “mancanza della dichiarazione d’intenti sulla salvaguardia della montagna”. Andrea Cane (Lega) ha auspicato “una sinergia tra le varie vallate piemontesi”; Angelo Dago (Lega) ha denunciato lo stato di crollo di intere frazioni montane, “per cui ci vorrebbero meno vincoli per coloro che decidono di ristrutturare le baite. Vanno aiutati i residenti nelle cosiddette valli minori, anche promuovendone i prodotti agroalimentari”. Ivano Martinetti (M5s) ha toccato l’argomento delle agevolazioni fiscali per i Comuni montani e collinari disagiati. Secondo Mario Giaccone (Chiamparino per il Piemonte) “il tema legato al coordinamento delle risorse deve andare di pari passo con la cultura della montagna”. Il dibattito è stato concluso da Leone (Lega), come semplice commissario: “L’assessore Carosso sta dimostrando di voler invertire la marcia, visto che la montagna ha bisogno di risposte”. (Rpi)