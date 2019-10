Piemonte: Poggio, vogliamo portare il turismo oltre il 10 per cento del Pil regionale

- Oggi, in sede di commissione, l’assessora della Regione Piemonte Vittoria Poggio ha iniziato ad illustrare il programma della nuova Giunta in materia di turismo. “Oggi il turismo costituisce il 7,4 per cento del Pil del Piemonte, noi vogliano portarlo a superare quota dieci e per farlo dovremo aumentare gli arrivi nella nostra Regione” ha spiegato. La partita da giocare è infatti quella della competizione con le altre Regioni e con i Paesi stranieri, da vincere grazie alla cultura dell’accoglienza con al centro le 34 mila imprese turistiche e i 112 mila addetti. Poggio ha anche toccato il turismo legato al cibo (il Piemonte è la seconda Regione italiana per ristoranti stellati) e i temi dell’urbanistica dedicata e dei collegamenti soprattutto aerei e su rotaia. Ha poi annunciato il Piano strategico del turismo per programmare e per periodiche verifiche. “Intendiamo crearci una solida reputazione sui mercati nazionali e internazionali con un marketing dedicato, che utilizzi anche lo strumento della promozione visiva attraverso la cartellonistica stradale e la capacità di inserire il Piemonte nella produzione delle fiction televisive” ha aggiunto. L’assessore ha poi garantito che la riduzione del numero delle Atl non indebolirà i territori. Su richiesta unanime di tutti i Gruppi, ulteriori approfondimenti e il relativo dibattito sono stati rinviati ad altra seduta.(Rpi)