Napoli: sperona carabinieri in scooter, arrestato a San Giovanni a Teduccio

- E' stato arrestato nel quartiere napoletano di San Giovanni a Teduccio, in corso Protopisani, un 37enne con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo non si sarebbe fermato allo stop dei carabinieri, prima colpendo con la portiera dell'auto di servizio uno degli agenti e poi speronando in scooter il secondo agente. Una volta fermato, il 37enne napoletano è stato giudicato con rito direttissimo.(Ren)