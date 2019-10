Napoli: Borrelli (Verdi), ex mercatino di Fuorigrotta ridotto a discarica abusiva

- "Le condizioni di via Cerlone a Fuorigrotta a Napoli, dove un tempo sorgeva il mercatino rionale, peggiorano ora dopo ora". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, durante la trasmissione "La radiazza" su Radio Marte. "L'intera area ha assunto le sembianze di una discarica abusiva - ha proseguito Borrelli - Lungo le mura che dividono la strada dal deposito della Cumana e in altri punti della strada è stato abbandonato di tutto. Sono presenti rifiuti speciali, resti di vernici, solventi e addirittura la carcassa di una Vespa, una vera e propria bomba ecologica a meno di cinquanta metri dalle abitazioni. La discarica a cielo aperto costituisce un pericolo anche per il rischio di roghi tossici. Occorre intervenire a strettissimo giro per liberare la strada dalle presenza dei rifiuti". "Abbiamo dunque inviato una nota all'Asia - ha concluso Borrelli - chiedendo di intervenire celermente con un'opera di bonifica dell'intera area in modo da restituire salubrità allo spazio e debellare il rischio di roghi". (Ren)