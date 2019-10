Torino: Ricca sul muro anti-suk, tavolo prefetto e questore dà primi risultati, strade ai cittadini

- “I muri, quando vengono alzati per far rispettare la legalità e difendere i cittadini, servono eccome. L’abusivismo portato dal mercato abusivo in via San Pietro in Vincoli è diventato intollerabile per i residenti del quartiere ed era l’ora di dire basta". Così l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, sul muro di jersey in cemento posato oggi a Torino in San Pietro in Vincoli contro gli abusivi del suk. "I tavoli portati avanti con Prefetto e Questore mostrano i loro risultati e proprio per questo non possiamo che ringraziare il lavoro di prefettura, questura e forze dell’ordine che si stanno prodigando per risolvere un problema nato e cresciuto per colpa di disattenzioni e lassismo - prosegue Ricca - . Si superi definitivamente il Suk, anche grazie alle barriere antiabusivi, e si ridiano le strade ai cittadini. Le cose cambiano da quando c’è la Lega in Piemonte”. (Rpi)