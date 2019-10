Campania: Ciarambino (M5s), De Luca alla frutta telefona a nostro consigliere per trattare in privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo quasi cinque anni di insulti, in cui non si è degnato neppure di ascoltare una sola nostra proposta in Consiglio regionale, un debolissimo Vincenzo De Luca, oramai alla frutta e vicinissimo all'esalare l'ultimo respiro politico, ha osato addirittura telefonare a un consigliere del nostro Gruppo, proponendogli un incontro nei suoi uffici di palazzo Santa Lucia”. Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. “Un incontro proposto al nostro Tommaso Malerba, che sarebbe dovuto avvenire con il solo consigliere in questione – ha riferito - Gli è bastato poco per capire di non avere a che fare con i soliti poltronisti e arrivisti della politica a cui è abituato. Dopo aver provveduto a informare il capogruppo e l'intero Gruppo del M5s, con garbo istituzionale, nel rispetto del ruolo e non certo della persona, l'invito del governatore è stato rispedito al mittente”. “Mai avremmo potuto accettare di sederci a trattare con il nemico della Campania – ha incalzato - Mai nessuno di noi intavolerà alcuna forma di dialogo con chi ci ha sistematicamente fatto sbattere le porte in faccia ogni volta che avremmo voluto discutere o proporre provvedimenti nell'interesse dei cittadini della Campania. Continuasse a tenere chiuse quelle porte, almeno fino a quando non si spalancheranno quando lascerà definitivamente il palazzo della Regione Campania". (segue) (Ren)