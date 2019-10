Regione Piemonte: 80 mila euro per le associazioni di protezione e soccorso della popolazione civile (2)

- "Si tratta di un riconoscimento importante per le tante realtà che si occupano di proteggere e soccorrere i cittadini nei momenti più difficili – ha commentato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Quando le vite delle persone sono in pericolo la nostra Protezione Civile e il nostro corpo degli Antincendi Boschivi, insieme alle altre Associazioni di volontariato, entrano in azione in tempi rapidissimi e con una professionalità che tutta Italia ci invidia. È perciò doveroso da parte della Regione mettere in campo tutte le possibilità che ha per creare condizioni operative migliori". "Il sistema di assegnazione dei contributi approvato oggi - sottolinea l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi - consentirà alle Associazioni di lavorare in maniera decisamente più serena sul fronte economico, permettendo di far fronte ai pagamenti delle forniture fin dall’inizio del progetto. Ho voluto insistere sul miglioramento della modalità di erogazione anche per sottolineare l’importanza del lavoro svolto da queste preziose realtà, che la prossima settimana saranno protagoniste della prima settimana nazionale della protezione civile". (Rpi)