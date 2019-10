Piemonte: a Torino la 5^ edizione degli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica

- Sarà Torino ad ospitare la quinta edizione degli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica, evento organizzato ogni anno dall’Associazione PA Social e dedicato alle migliori esperienze di nuova comunicazione via web, social network, chat, intelligenza artificiale. L’appuntamento è per venerdì 11 ottobre alle 9.30 a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, del presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia, del segretario generale di Unioncamere Piemonte Paolo Bertolino e del presidente Airf Roberto Piccinini, introdurranno i lavori il presidente nazionale dell’associazione PA Social Francesco Di Costanzo e la coordinatrice dell’associazione per Piemonte e Valle D’Aosta ‪Annalisa D’Errico. La prima parte della mattinata metterà esperti a confronto, moderati da Fabio Malagnino, giornalista e coordinatore dell’ufficio stampa del Consiglio regionale Piemonte. “Cosa chiedono gli italiani da social network, chat, nuovi strumenti del digitale?”, a rispondere saranno il direttore dell’Osservatorio nazionale sulla Comunicazione Digitale e vicepresidente dell’Istituto Piepoli Livio Gigliuto e il presidente del Corecom Piemonte Alessandro De Cillis. Di organizzazione e profili professionali, scenari e obiettivi della comunicazione digitale parleranno invece Sergio Talamo, direttore Comunicazione Formez PA e Rosa Cialini, government partner di Facebook insieme al coordinatore generale Associazione nazionale fotografi professionisti TAU Visual Roberto Tomesani e alla giornalista e comunicatrice pubblica Alessandra Migliozzi. (segue) (Rpi)