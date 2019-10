Napoli: Simeone, eventi a via Caracciolo questione di business

- "A causa della pioggia ci sono problemi di grandi criticità. La bretella di collegamento Pianura-Soccavo-Vomero è nuovamente allagata". Lo ha dichiarato Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti di Napoli. "Ci sono privati che chiedono una strada come via Caracciolo - ha proseguito Simeone - che, a livello d'immagine, porta e comporta un guadagno maggiore. Dovrebbero iniziare a fare tutte queste iniziative in tutta la città, e non solo in via Caracciolo. La domanda viene spontanea: perché? E' tutta una questione di business. via Caracciolo è diventato uno street food a tutti gli effetti. Non ho visto piani traffico fatti come dio comanda. E' una somma enorme di persone che non hanno parcheggio. Per non parlare dei mezzi pubblici. De Luca? Sono ancora in attesa di ascoltare se condividono il progetto del trasporto pubblico in Campania". "Perché - ha concluso Simeone - non possiamo avere la stessa efficienza di Milano? Una testa che controlla tutto il sistema trasporti(Ren)