Napoli: Borrelli (Verdi), contro baby gang serve coprifuoco notturno

- "Un 14enne armato di rasoio è stato arrestato dalla polizia dopo aver rapinato alcune persone nei pressi della Galleria Umberto. Un fatto preoccupante, aggravato dall'età del fermato". Lo ha affermato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli commentando la notizia riportata da "Il Mattino". "Stiamo parlando di un soggetto - ha proseguito Borrelli - che, a soli 14 anni, è già noto alle forze dell'ordine. Purtroppo l'emergenza baby gang si sta trasformando in uno dei problemi più gravi legati all'ordine pubblico. Ribadiamo la proposta di emanare un'ordinanza che preveda il coprifuoco dalle 23,30 di sera alle 6,00 del mattino per i minorenni sotto i 14 anni non accompagnati. Durante le ore notturne dei ragazzini di quella età devono stare a casa, riteniamo inaccettabile che trascorrano il tempo in strada da soli o in branco, con propositi teppistici o addirittura criminali. Nessuna tolleranza e agibilità per i violenti, anche quando sono molto giovani. Dinanzi a casi del genere occorre severità anche nei confronti delle famiglie". "L'assenza di contromisure severe - ha concluso il consigliere - non farà altro che concedere ulteriori margini a questo fenomeno con gli effetti che tutti possiamo immaginare". (Ren)