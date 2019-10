Rifiuti: stoccaggio illecito, sequestro da oltre 100mila euro a Rocca d’Evandro (Ce)

- I carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Caserta hanno proceduto al sequestro di un’area di oltre 2500 mq nell’agro del Comune di Rocca d’Evandro (Ce). In particolare i militari, durante il controllo di un fondo agricolo, hanno rinvenuto ingenti quantità di rifiuti speciali provenienti da attività di costruzione e demolizione edile. Accertamenti condotti mediate la realizzazione di trincee hanno evidenziato la presenza di ulteriori rifiuti interrati della stessa tipologia di quelli già visibili in superfice: inerti da demolizione, mattoni forati, mattoni in tufo, blocchi di cemento comprensivi di armatura in ferro, canaline in plastica tipica dell’impiantistica elettrica, tubi di plastica ecc. Il proprietario dell’area è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria per attività di gestione non autorizzata di rifiuti e l’intera area è stata sottoposta a sequestro per un valore complessivo di oltre 100mila euro. (Ren)