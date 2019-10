Trasporti: De Gregorio (Eav), ciò che accade di positivo dovrebbe essere in prima pagina

- "Treni green? I problemi di tutti gli enti non mancano". Lo ha dichiarato Umberto De Gregorio, presidente Eav, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Ed è giusto che se ne parli - ha proseguito De Gregorio - ma quando c'è un segnale positivo credo debba esser messo in prima pagina. Bisogna creare un clima di positività. Abbiamo risparmiato, vincendo la gara assieme alla Lombardia, ben 5.000 euro su 5 nuovi treni. Quando abbiamo un segnale positivo, diffondiamolo. L'allarme bomba? Come 99 volte su 100 la bomba non c'era, ma la notizia l'abbiamo ritrovata sui giornali". "Io - ha concluso De Gregorio - tifo per Conte". (Ren)