Napoli: Chirico (II Municipalità), ingombranti abbandonati segno più alto di inciviltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da circa 3 anni denunciamo episodi di rapine". Lo ha dichiarato Francesco Chirico, presidente della II Municipalità di Napoli, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Ma in questi ultimi mesi - ha proseguito Chirico - è diventato così forte che le mamme hanno avuto questa reazione molto positiva, sia nelle modalità che nell'efficacia. Hanno arrestato 4 ragazzi, coloro che commettevano le rapine a danno di ragazzini di 13-14 anni. Ci sono state stese, nelle ultime settimane, nei quartieri spagnoli. Decoro urbano? Esistono tantissimi modi per comportarsi in maniera civile e risolvere la problematica, ma ciò non accade. Serve maggior collaborazione da parte dei cittadini". "L'ingombrante è figlio e segno dell'inciviltà - ha concluso Chirico - Bisogna sfruttare la delibera di giunta comunale, iniziando a punire maggiormente e sanzionare gli incivili".(Ren)