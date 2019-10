Napoli: P. De Luca (V Municipalità), tutto inutile senza collaborazione dei cittadini

- "Cominciamo a respirare una brutta aria. Non bastavano le scorribande, si sono uniti gli incendi di motorini che hanno preoccupato tutta la realtà collinare". Lo ha dichiarato Paolo De Luca, presidente V Municipalità di Napoli, durante la trasmissione "Barba e capelli" di radio Crc. "Decoro urbano? - ha proseguito De Luca - Siamo molo attenti ed attivi. Tutto ciò che si fa, senza la collaborazione dei cittadini, non andrà a buon fine. La situazione materassi? Sembra quasi che ogni cittadino napoletano cambi materasso ad ogni stagione, altrimenti non si spiega questo numero così importante di materassi abbandonati. Abbiamo, su tutto il territorio, 420 campane per la differenziata". "I controlli ci sono - ha concluso il presidente della V Municipalità - le multe vengono fatte, è chiaro però che c'è bisogno di uno sforzo da parte di tutti".(Ren)