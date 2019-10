Ischia (Na): Borrelli e Urraro (Verdi), si rischia emergenza ambientale a causa dell'incuria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un cittadino ci ha segnalato che circa 1.200 barattoli di latta, contenenti residui di gasolio e stracci, usati per creare le torce per la festa di San Michele, giacciono abbandonati sulle sette scogliere di Sant'Angelo d'Ischia (Na)". Lo hanno reso noto il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il commissario del Sole che Ride per l'isola di Ischia Mariarosaria Urraro. "Nonostante - hanno proseguito Borrelli e Urraro - la festa si sia tenuta il 29 e 30 settembre non sono stati ancora rimossi, a differenza di quanto era accaduto in occasione delle precedenti edizioni della festa. Il maltempo degli ultimi giorni, con le forte piogge e l'aumento del moto ondoso, ha fatto in modo che molti dei barattoli siano finiti in mare. Si rischia dunque una vera e propria emergenza ambientale a causa dell'incuria. Abbiamo inviato una nota all'amministrazione comunale di Serrara Fontana per chiedere di procedere con una rapida rimozione dei barattoli che sono ancora sugli scogli". "Non c'è tempo da perdere - hanno concluso gli esponenti dei Verdi - prima che le onde e le piogge li facciano finire tutti in mare". (Ren)