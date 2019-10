Napoli: lunedì il convegno "Benessere e reti sociali in aree urbane"

- Lunedì sarà inaugurato nel centro storico di Napoli il primo orto terapeutico "Fuori terra" dedicato ai diversamente abili, curato dai nonni custodi, agricoltori in pensione della Coldiretti, e a partire dalle ore 10 si terrà il convegno dal tema "Benessere e reti sociali in aree urbane", che si avvarrà anche del patrocinio morale di "Scegli Napoli", il progetto per l'Autonomia varato dal Comune. Sono previsti i saluti di Don Nello Tombacco, direttore dell'Istituto Don Orione Piccolo Cottolengo, di Franco Scorziello, presidente Federpensionati Campania, e di Giorgio Grenzi, presidente nazionale Federpensionati. A seguire le relazioni di Teresa Boccia, Lupt, Università di Napoli Federico II, di Pasquale Antonio Riccio e Fabio Rossi, amministratore e revisore di Panta Rei Impresa sociale. Le conclusioni saranno affidate all'assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Chiara Marciani, al sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e al vicepresidente nazionale di Coldiretti, Gennarino Masiello. Il progetto dell'orto terapeutico ha visto la collaborazione dell'Istituto Don Orione Piccolo Cottolengo, la Coldiretti Campania e Panta Rei, Impresa sociale, con il patrocinio morale del Comune di Napoli. L'orto sarà realizzato nel palazzo del Cinquecento che ospita lo storico centro di assistenza in via Donnalbina, per offrire un percorso terapeutico a contatto con i cicli della natura, nato da una collaborazione che si allargherà a Campagna Amica e a Federpensionati, l'associazione degli agricoltori in pensione della Coldiretti. (Ren)