Napoli: Borrelli (Verdi), pieno sostegno ai carabinieri per l'attività di controllo del territorio

- "Qualche settimana fa un pregiudicato ha spopolato sui social con un video in cui accusava i carabinieri di averlo fermato lungo via Girolamo Santacroce a Napoli mentre era diretto al Santobono per un malore del figlioletto di cinque anni che viaggiava con lui e la moglie a bordo di uno scooter". Lo ha affermato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "I tre - ha proseguito Borrelli - erano senza casco e sono stati sanzionati dai militari come previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni del soggetto si sono rivelate mendaci e l'individuo è stato denunciato per violazione della privacy, ingiurie e diffamazione. La giusta conclusione per una vicenda stucchevole e vergognosa in cui un bambini è stato utilizzato per mettere su una vergognosa pantomima. Esprimiamo pieno sostegno ai carabinieri e ci complimentiamo per il loro atteggiamento impeccabile dinanzi al teatrino messo in scena dal delinquente". "La loro attività di controllo del territorio - ha concluso Borrelli - è necessaria per migliorare le condizioni di sicurezza delle nostre strade". (Ren)