Piemonte: Confagricoltura alla Regione, allevamento avicolo è elemento di forza della nostra zootecnica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le imprese agricole si stanno adeguando e sarebbe auspicabile un sostegno della Regione per questi interventi. Inoltre – ha aggiunto Massimino – chiediamo che il Psr dedichi maggior attenzione all’avicoltura, riconoscendo la specificità dell’avicoltura e prevedendo aiuti per gli investimenti nelle aziende di allevamento, anche se in soccida”. Confagricoltura, dopo l’incontro con l’assessore Protopapa, sta mettendo a punto un documento che presenterà nelle prossime settimane alla Regione per fornire all’ente una serie di valutazioni e di proposte utili per lo sviluppo del comparto che coinvolge 768 allevamenti (dei quali 265 di ovaiole), per un totale di 177 milioni di animali allevati, con un indotto significativo costituito da incubatoi, mangimifici, macelli e altri operatori per un totale di oltre 1.000 imprese. (Rpi)