Acerra (Na): domani il seminario del Mit "Anzia... Moci in sicurezza"

- Si terrà domani ad Acerra, presso il Castello dei Conti in Piazza Castello, dalle ore 16 alle ore 19.30, il seminario "Anzia... Moci in sicurezza", iniziativa promossa dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Mit, Direzione generale territoriale del Sud, in collaborazione con il Comune di Acerra. In programma ci sarà un seminario di formazione e sensibilizzazione sulle norme del Codice della strada e sui fattori di rischio in funzione dell'età. L'obiettivo sarà la promozione di una mobilità sicura e responsabile per gli utenti over 65 della strada in un territorio regionale sensibile, la Campania, in cui gli over 65, come hanno evidenziato i dati Istat 2017 sulla incidentalità, sono risultati particolarmente a rischio, sia in qualità di pedoni che di guidatori. Il progetto "Anzia.. Moci in sicurezza" rientrerà nell'ambito di "Una nuova cultura della sicurezza stradale in Campania" biennio 2017-2018", azione predisposta dal Mit in collaborazione con gli altri soggetti istituzionali ed enti partecipanti al Tavolo tecnico interistituzionale per la Sicurezza stradale in Campania: sindacato dei pensionati Campania, Spi Campania; Uil Campania; Università della terza età; enti Cgil Campania; Fnp, Cisl, Fnp locali. Le finalità del progetto saranno informare, sensibilizzare e formare alla sicurezza stradale gli over 65 al fine di contribuire alla riduzione, su tutto il territorio regionale, degli incidenti stradali che li vedono coinvolti. Il progetto avrà uno sviluppo locale, ovvero verrà realizzato nei comuni in cui il fenomeno della incidentalità si presenta maggiormente o assume degli aspetti di pericolosità tali da richiedere l'insieme di tutte le altre azioni previste nel Piano d'azione "Una nuova cultura della sicurezza stradale in Campania". (Ren)