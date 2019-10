Terra dei fuochi: sopralluogo della commissione a Cervino (Ce)

- Stamani il presidente della commissione Terra dei fuochi, ecomafie e bonifiche, Gianpiero Zinzi, ha effettuato un sopralluogo presso il vallone ubicato lungo la Strada provinciale per Durazzano, tenimento Cervino, (Ce). All'incontro hanno preso parte il sindaco di Cervino Gennaro Piscitelli, il vice sindaco Luigi Di Nuzzo, il presidente del Consiglio comunale Marco Serino, l'assessore ai Lavori pubblici Filippo Caturano, i funzionari Arpac Angelo Capito e Antonio Piccolo. La zona, hanno fatto sapere dalla Commissione, è risultata interessata da deposito incontrollato di rifiuti di vario tipo. In merito Zinzi ha dichiarato: "Abbiamo dato seguito alla richiesta di intervento del sindaco e dell'amministrazione, verificando l'effettiva gravità della situazione. In questi casi prevenzione e monitoraggio del territorio risultano azioni fondamentali, ma senza un adeguato supporto i Comuni non riescono da soli a metterle in pratica. Il caso di Cervino è eclatante: ha una notevole estensione e in proporzione un numero esiguo di abitanti e solo due vigili urbani in servizio esterno. Impossibile pensare che possano controllare tutta l'area di loro competenza. Qui l'abbandono di rifiuti diventa un problema ancora più complesso in considerazione, poi, del forte rischio di dissesto idrogeologico cui è soggetta tutta la Valle di Suessola. La presenza di ingombranti blocca il deflusso delle acque mettendo in pericolo abitazioni e residenti". "Chiediamo alla Giunta regionale di agire e in fretta - ha concluso Zinzi - prima che la situazione con le prime vere piogge sfugga di mano" (Ren)