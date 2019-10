Napoli: F. De Giovanni (I Municipalità), problema della città è mancanza di manutenzione

- "Alla riviera c'è un problema ancora mai sollevato: ha un collettore che si trova sotto la strada, dove poi passerà la metropolitana". Lo ha dichiarato Francesco De Giovanni, presidente della I Municipalità di Napoli, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Tale collettore, enorme, quasi del tutto occluso - ha proseguito De Giovanni - Noi come Municipalità riusciamo a far pulire le caditoie da parte dell'ABC. Il grande problema resta, però, il collettore. La manutenzione andrebbe fatta con una certa periodicità. Quando non viene fatta mai, gli interventi diventano straordinari, ed hanno costi maggiori. Rifiuti? Se ci fosse una continuità del servizio, non si accumulerebbe nulla. La manutenzione ciò che manca in questa città". "Per la mia municipalità - ha concluso De Giovanni - vorrei far funzionare molto bene il servizio di pulizia, quindi lo spazzamento, la raccolta dei rifiuti etc".(Ren)