Regione Piemonte: Marnati, modificare testo unico sull'ambiente, a rischio economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 20 Regioni italiane, più le province autonome, hanno chiesto al governo, con una lettera indirizzata al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, di riformare il testo unico sull’Ambiente nella parte riguardante il riciclo dei rifiuti cosiddetti "End of Waste", tipologia di scarti che poi diventano prodotti. Le Regioni chiedono, in pratica, che venga loro riassegnata la delega di concedere le autorizzazioni alle aziende che svolgono questa attività "caso per caso". All’appello, partito dalla Commissione Ambiente Energia, si è unito l’assessore all’Ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati, che ha lanciato l’allarme sul blocco delle procedure di assegnazione delle autorizzazioni. "A febbraio 2018 - spiega l’assessore Marnati - il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che stabilisce che i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto cosiddetto caso per caso non possono più essere definiti dalle Regioni o da enti delegati, ma soltanto dallo Stato. Così facendo c’è il rischio di bloccare il processo di riciclo di alcuni rifiuti e di bloccare lo sviluppo dell’economia circolare e l’innovazione dei processo produttivi con grave danno all’ambiente e allo sviluppo economico della regione". (segue) (Rpi)