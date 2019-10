Piemonte: Confagricoltura alla Regione, allevamento avicolo è elemento di forza della nostra zootecnica

- Una delegazione della filiera avicola, guidata dal presidente regionale di Confagricoltura Enrico Allasia e dal presidente nazionale degli allevatori avicoli Oreste Massimino, ha incontrato a Torino l’assessore all’Agricoltura del Piemonte Marco Protopapa per un primo scambio di vedute sulla politica agricola del comparto. “All’assessore Protopapa, che ringraziamo per l’incontro, abbiamo illustrato le potenzialità e gli aspetti critici di un comparto in piena attività, che alleva ogni anno circa 2,5 milioni di galline per la produzione di uova e oltre 30 milioni di polli da carne. Le nostre produzioni – ha detto Allasia - sono eccellenti, i controlli sanitari funzionano e il consumo di carne bianca è in crescita. Per questo ci aspettiamo che la Regione sostenga in modo adeguato il lavoro degli allevatori”. Oreste Massimino, che a livello nazionale presiede la Federazione di Prodotto degli allevatori avicoli di Confagricoltura, ricorda che dal primo gennaio del prossimo anno entreranno in vigore le nuove norme in materia di biosicurezza, che prevedono, tra l’altro, una serie di misure da adottare per ridurre il rischio di diffusione delle malattie infettive, quali l’influenza aviaria, fissando prescrizioni circa i requisiti strutturali degli allevamenti e in particolare le norme sulla conduzione: ingressi, pulizia e disinfezione di persone e automezzi, vuoto biologico e sanitario, gestione della lettiera e degli animali morti, trasporto. (segue) (Rpi)