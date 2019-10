Regione Piemonte: Protopapa, agevolazioni per far fronte all'emergenza apicoltura

- Alla luce della grave situazione che si è verificata quest’anno per quanto riguarda l’apicoltura, l’assessore all’agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, ha deciso di varare una serie di provvedimenti concreti per sostenere il settore fortemente in crisi. Quest’anno la mancata produzione di miele di acacia nella nostra Regione ha generato un danno quantificabile in 16,5 milioni di euro. Il Piemonte è la prima regione italiana produttrice di miele, con oltre 5 mila tonnellate stimate nel 2018, seguita da Toscana con 3 mila tonnellate e l’Emilia Romagna con duemila. “Tutto questo è dovuto dall’andamento climatico anomalo della scorsa primavera, con sbalzi di temperatura altalenanti. Alle temperature anomale si sono aggiunte prolungate fasi di piovosità e siccità che hanno aggravato ulteriormente la situazione già critica", spiega l’assessore Marco Protopapa. (segue) (Rpi)