Regione Piemonte: Bongioanni presidente del comitato per la qualità della normazione

- Il consigliere regionale del Piemonte, Paolo Bongioanni, ha assunto il ruolo di Presidente del Comitato per la Qualità della Normazione e la Valutazione delle Politiche della Regione Piemonte, che affianca così alla Presidenza della commissione Cultura e Sport. L'incarico, che ha la funzione di aiutare a migliorare la qualità legislativa della Regione, è composto di 6 membri effettivi uno per ogni gruppo consiliare. "È un ruolo estremamente delicato - dice Bongioanni- che prevede la verifica sulla attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche, in sostanza bisogna capire cosa sia stato di ogni legge e quindi delle politiche cui essa ha dato impulso dopo la sua approvazione e quali effetti abbia avuto, questo al fine di migliorare la qualità legislativa della Regione Piemonte e favorire al contempo l'effettiva capacità della assemblea legislativa di influenzare i processi decisionali con decisioni certe, chiare ed informate anche indirizzate verso obiettivi mirati sotto il profilo di una migliore allocazione delle risorse finanziarie" .(Rpi)