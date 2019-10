Sanità: Ciarambino (M5s), una petizione contro le violenze nei nostri ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo – ha sottolineato Ciarambino - sistemi sicuri di chiusura delle porte di accesso ai pronto soccorso, che visitatori e accompagnatori vengano identificati e che vengano installate telecamere ad alta risoluzione con rilievi antropometrici, posizionate in tutti i punti di accesso. Bisogna istituire in ogni Pronto soccorso un drappello di pubblica sicurezza e garantire la presenza di vigilanza armata in luogo del semplice portierato. È necessario riorganizzare percorsi di emergenza e urgenza e adeguamento degli organici, affinché le risposte ai cittadini siano date in tempi adeguati. Bisognerà inoltre dar vita a una campagna comunicativa sull'esistenza di una politica aziendale di ‘tolleranza zero’”. “Sottoporremo, la nostra petizione a tutti i lavoratori della sanità. È il momento di unire le forze e di non fermarsi più finché non avremo ottenuto sicurezza per chi lavora nei nostri ospedali. Noi siamo al loro fianco", ha concluso Ciarambino. (Ren)