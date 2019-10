Salerno: Codacons sportello tecnologico, venerdì l’inaugurazione del centro astronomico

- Si inaugurerà venerdì a Salerno, presso la Chiesa di S. Eustachio, il centro astronomico della Città. Il "Codacons sportello tecnologico" insieme all’associazione Cana (Centro astronomico Neil Armstrong) daranno il via libera all’ osservazione della "Luna" attraverso telescopi professionali e faranno vivere un'esperienza unica per la prima volta a Salerno. Il programma della giornata: alle 11 conferenza stampa di presentazione dell’evento; alle 19 conferenza sul tema: la Terra nell’Universo. Il linguaggio usato sarà adatto a bambini ed adulti e a chiunque abbia il desiderio comprendere cosa c'è nel nostro cielo ma questa sera con attenzione particolare alla "Luna". Dalle 19.30 alle 23 serata inaugurale: osservazione mediante telescopi professionali + videoproiezione in diretta della Luna sia in Teatro che in osservazione diretta. (Ren)