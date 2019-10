Campania: Confagricoltura, bene firma regolamento Distretti agroalimentari e rurali

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato oggi l’atto con il quale ratifica e promulga il Regolamento per il riconoscimento dei Distretti agroalimentari di qualità, dei Distretti di filiera e dei Distretti rurali. Il testo, già approvato dalla giunta regionale il 20 febbraio scorso, era poi passato al vaglio del Consiglio regionale che lo ha modificato. A breve, con la pubblicazione, il Regolamento di attuazione della legge regionale n. 20 dell8 agosto 2014 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità potrà dirsi vigente. “Ringrazio il presidente De Luca che con questo atto accoglie le istanze del territorio – ha dichiarato Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania - Da questo momento si potranno riconoscere i distretti e progettare gli interventi sul territorio per fruire delle risorse che sono state già messe a disposizione dal Governo con la legge di Bilancio per il 2018”. Sul piatto al momento ci sono complessivamente 30 milioni di euro in tutto nel triennio 2018-2020, ma occorre mettere in conto la previsione di rifinanziamento dello stanziamento dei distretti del cibo oltre il 2020 per 10 milioni l’anno, se non dovessero intervenire nuove norme finanziarie ostative. (Ren)