Lavoro: Cesaro (FI) su Manital, vertenza stipendi non si trasformi in dramma occupazionale

- "Sulla vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori Manital, allo stremo perché senza stipendio oramai da oltre tre mesi, invitiamo tutti i consiglieri e il governo regionale ad intervenire prima che anche questa vertenza si trasformi in un dramma occupazionale". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. "La soluzione del pagamento diretto delle spettanze dalle scuole ai lavoratori – ha spiegato Cesaro – risolve forse il problema degli stipendi nel breve periodo ma indebolisce i lavoratori perché qualora gli istituti scolastici lo volessero non avrebbero più alcun problema alle recessioni contrattuali visto che glielo consentirebbe la normativa vigente". "Per questo – ha annunciato Cesaro -, alla prima seduta utile del Consiglio regionale presenterò un ordine del giorno che impegni il governo regionale a mettere in campo tutti gli strumenti necessari, politici e istituzionali, perché si apra une vero e proprio tavolo di crisi al Mise affinché, con il Miur e le organizzazioni sindacali si scongiuri il rischio che una vertenza nata su un ritardo dei pagamenti delle spettanze si trasformi appunto in un dramma occupazionale". (Ren)