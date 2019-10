Campania: Borrelli (Verdi), è ora di liberare il Sarno dai rifiuti e dagli sversamenti abusivi

- "Siamo soddisfatti per la notizia della bonifica dell'alveo Ciampa di Cavallo del fiume Sarno che prenderà il via giovedì 3 ottobre. Una battaglia che avevamo appoggiato convintamente, che ha visto come protagonista tante realtà associative e le amministrazioni del territorio, stufe di vedere l'alveo del fiume pieno di plastica e rifiuti". Lo ha affermato il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "L'atto che ha definito la disponibilità dei mezzi del Consorzio di bonifica del fiume Sarno - ha proseguito Borrelli - ha sancito quello che speriamo possa essere un nuovo inizio. La battaglia per la bonifica del Sarno deve proseguire senza sosta. Questo non è altro che un primo passo che servirà a restituire salubrità ad un tratto ma l'obiettivo deve essere la definitiva bonifica dell'intero fiume. Occorre mettere un punto finale ad una questione che va avanti oramai da decenni". (Ren)