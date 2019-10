Piemonte: Icardi, sul Parco della Salute non si terrà il dibattito pubblico (2)

- "Le attuali eccellenze sanitarie presenti non saranno disperse, come numerosi operatori della sanità ormai temevano, ma rilanciate attraverso il superamento delle attuali strutture ormai obsolete dal punto di vista impiantistico strutturale - aggiunge l'aassessore regionale Icardi - . Ho assicurato che l’attività della Regione e dell’Ospedale proseguirà nella massima trasparenza e celerità". Il Governatore della Regione Alberto Cirio dichiara: "Ringrazio le autorità per la disponibilità al dialogo e mi complimento con l’assessore per essere riuscito ad individuare la soluzione tecnica percorribile per salvare le procedure di gara in corso, nel rispetto di tutte le norme e salvaguardare, al tempo stesso, la trasparenza che è uno dei punti chiave della nostra attività di Governo". (Rpi)