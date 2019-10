Campania: lunedì in Consiglio regionale elezione garante diritti persone con disabilità

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà lunedì dalle 11 alle 13 per il question time, le interrogazioni a risposta immediata, e dalle 14 alle 17 sul seguente ordine del giorno: approvazione processi verbali; comunicazioni del presidente; mozione “Modalità reclutamento collaboratore professionale fisioterapista nelle aziende del Ssr”; mozione “Per un circo senza animali”; mozione “Recupero e ricollocazione delle strutture e del pontile in titolarità del circolo Ilva nell’ambito del Praru dell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli – Coroglio”; mozione “Concessione a start up e spin off, in comodato d’uso gratuito, delle strutture di proprietà della regione Campania e dei beni confiscati o parte di essi”; mozione “Iniziative a sostegno degli agricoltori campani”; mozione “Misure per incentivare il sistema cd. Vuoto a rendere”; mozione “Misure per incentivare il recupero dei rifiuti speciali tessili nell’ottica di economia circolare”; mozione “Tutela dei lavoratori del servizio di vigilanza dell’Asl Napoli 3 Sud”; mozione “Iniziative per la creazione del parco archeologico di Stabia”; elezione del garante dei diritti delle persone con disabilità – legge regionale 7 agosto 2017, n.25; elezione per la sostituzione di un componente del Consiglio di indirizzo dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo (legge regionale 8 agosto 2014, n. 18); elezione di un rappresentante scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs 39/2010 nel Collegio dei revisori dei conti dell’Ente riserva naturale Foce Sele – Tanagro e Monti Eremiti – Marzano. Legge regionale 1° settembre 1993, n. 33. (Ren)